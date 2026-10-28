Москва28 окт Вести.Развитие массового спорта позволяет найти талантливых спортсменов. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

Мы всегда говорили о том, что нам нужен массовый спорт. А чем больше людей будет заниматься каждым видом спорта, в том числе волейболом, тем больше шансов найти талантливых спортсменов. А искать надо именно талантливых. И тем лучше будут играть все профессиональные команды, в том числе команды Суперлиги заявил он

При этом, уточнил Патрушев, при таком подходе будет профессиональнее и сборная страны.

Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей в свою очередь отметил, что уже сейчас на программу подготовки олимпийского резерва отобраны талантливые волейболисты.

Подготовка ведется на базе МГТУ имени Баумана совместно с Московской волейбольной академией. Мы собираем лучших талантливых ребят, которые в дальнейшем будут здесь готовиться и расти для юношеской сборной, для молодежных команд, и в будущем для национальных команд по волейболу отметил Хтей

Ранее пресс-служба Всероссийской федерации волейбола сообщила о том, что были определены соперники сборной России по групповому этапу чемпионата мира по волейболу 2027 года.

Чемпионат мира пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября 2027 года, матчи группы с участием сборной России примет американский город Омаха.