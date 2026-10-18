Волейболистка Гамова оценила шансы сборной РФ на международной арене Волейболистка Гамова: сборная РФ вернулась в мировой спорт на хороших позициях

Москва18 окт Вести.Российская сборная по волейболу вернулась на международную арену на очень хороших позициях, это позволит достичь высоких результатов на турнирах. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова.

Спортсменка отметила, что Международная федерация волейбола (FIVB) всегда демонстрировала взаимопонимание по отношению к Российской Федерации.

У нас всегда было очень хорошее взаимопонимание с международной федерацией, и при первой возможности, когда получилось вернуть нашу команду на международную арену, FIVB поддержала ее возвращение сказала Екатерина Гамова

Чемпионка мира также оценила шансы россиян на предстоящих международных турнирах.

Команду уже допустили и с гимном, и с флагом. Допустили с теми очками, которые были заморожены, поэтому мы вернулись на очень хороших позициях, где у нас есть возможность отбираться на самые крупные соревнования считает волейболистка

17 октября в американском Холиоке состоялась церемония включения Екатерины Гамовой в Международный зал славы волейбола.