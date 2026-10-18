Москва18 октВести.Российская сборная по волейболу вернулась на международную арену на очень хороших позициях, это позволит достичь высоких результатов на турнирах. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова.
Спортсменка отметила, что Международная федерация волейбола (FIVB) всегда демонстрировала взаимопонимание по отношению к Российской Федерации.
У нас всегда было очень хорошее взаимопонимание с международной федерацией, и при первой возможности, когда получилось вернуть нашу команду на международную арену, FIVB поддержала ее возвращениесказала Екатерина Гамова
Чемпионка мира также оценила шансы россиян на предстоящих международных турнирах.
Команду уже допустили и с гимном, и с флагом. Допустили с теми очками, которые были заморожены, поэтому мы вернулись на очень хороших позициях, где у нас есть возможность отбираться на самые крупные соревнованиясчитает волейболистка
17 октября в американском Холиоке состоялась церемония включения Екатерины Гамовой в Международный зал славы волейбола.