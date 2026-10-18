Москва18 окт Вести.Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова стала членом Международного зала славы волейбола. Торжественная церемония прошла в Холиоке, Штат Массачусетс.

Помимо россиянки в Зал славы включили восемь человек, включая двукратную олимпийскую чемпионку бразильянку Фабиану Алвин и победителя Олимпийских игр 2016 года по пляжному волейболу бразильца Алисона Серутти.

Екатерине Гамовой 46 лет, она дважды завоевала серебряные медали Олимпийских игр (в 2000 и 2004 году) и является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001).

11 августа сообщалось, что нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов являются главными кандидатами на включение в Зал хоккейной славы после завершения карьеры.