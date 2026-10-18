Волейболистка Гамова посвятит место в Зале славы волейбола своей семье Гамова: фото в Зале славы волейбола посвящу своей семье

Москва18 окт Вести.Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова 17 октября стала членом Международного зала славы волейбола (IVHF). В комментарии ИС "Вести" она рассказала, что намерена посвятить награду в Зале славы волейбола своей семье.

Я, наверное, посвящу ее своей семье - маме, тете, бабушке. И мужу, и ребенку, и родителям мужа. Потому что они тоже являются частью моей жизни и моей карьеры, они очень много ездили со мной на соревнования и поддерживали и переживали за меня заявила она

Гамова, получая статус члена Международного зала славы волейбола, отметила, что для нее день присуждения статуса IVHF является значимым.

Только что была моя точка в карьере. Очень жирной и весомая поделилась она после церемонии

Екатерине Гамовой 46 лет, она дважды завоевала серебряные медали Олимпийских игр (в 2000 и 2004 году) и является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001).