Москва18 окт Вести.Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и символ российского волейбола Екатерина Гамова рассказала о прозвище, которым ее нарекли в годы активной карьеры канадцы. В интервью ИС "Вести" она прояснила, как появилось не только знаменитое "Game Over" (конец игры – прим.ред.), но и прозвище Екатерина Великая.

Екатерина Великая — это придумали болельщики после, я так помню, насколько я помню, после чемпионата мира 2006 года. "Game Over" (конец игры – прим.ред.) - это придумали канадские болельщики после детского чемпионата мира. Это было созвучно моей фамилии, потому что делается ударение на другой слог. Из друзей или одноклубников все называли меня, как хотели. Чаще просто – Гам рассказала она

Спортсменка также отметила, что в волейболе многое зависит от настроения в команде.

Все зависит от коллектива, который создан. Если в коллективе очень хорошая и добрая обстановка, это может очень позитивно влиять на игру. То же самое, что если коллектив не сложился, то это может повлиять уже в отрицательном плане. Поэтому всегда надо помнить о том, что мы не друзья все в команде. Мы коллеги, которые делают общее дело отметила она

В субботу, 17 октября, в Холиоке американского штата Массачусетс состоялась церемония включения Екатерины Гамовой в Международный зал славы волейбола (IVHF). Торжество совпало с личным праздником спортсменки - 17 октября ей исполнилось 46 лет.