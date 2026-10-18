Гамова: меня иногда повергают в шок новые изменения в волейболе

Гамова поделилась, что новые изменения в волейболе иногда ее шокируют Гамова: меня иногда повергают в шок новые изменения в волейболе

Москва18 окт Вести.Двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова поделилась в интервью ИС "Вести", что нововведения в волейболе порой повергают ее в шок.

Этот вид спорта пытаются коммерциализировать, отметила она.

Меня все устраивает. Меня иногда повергают в шок новые изменения, которые происходят в волейболе сейчас. Он очень сильно меняется, добавляют все время новые правила, что-то пытаются привнести, сделать его более динамичным, понятным и интересным, и плюс пытаются подогнать под телеэфир рассказала Гамова

Как следует с ее слов, в волейболе порой появляются изменения, которые даже судьи понимают по-разному.

Это не понять, наверное, обычным обывателям — технические какие-то вопросы, в которых судьи как раз на последних международных соревнованиях даже не могли разобраться и трактовать их. Каждый трактовал по-своему, поэтому получалась какая-то небольшая путаница… Поэтому мне кажется, что это был неудачный эксперимент, от которого все-таки откажутся считает волейболистка

В интервью Гамова также призналась, что поменяла отношение к олимпийскому серебру.

18 октября стало известно, что спортсменка вошла в Международный зал славы волейбола, церемония прошла в Холиоке (штат Массачусетс, США). Екатерина Гамова стала первой представительницей России с 2021 года, включенной в Зал славы.