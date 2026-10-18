Москва18 окт Вести.Двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова в интервью ИС "Вести" рассказала, что со временем стала по-другому относиться к двум серебряным медалям Олимпийских игр.

По словам Гамовой, спортсмен получает удовольствие, когда выигрывает турнир. Однако уже окончив карьеру волейболистка начала по-другому оценивать свои результаты, в том числе два серебра Олимпиады.

Сейчас я на это совершенно по-другому смотрю. Когда я еще была действующим спортсменом, конечно же, мне хотелось выиграть Олимпийские игры и какое-то сожаление оставалось о том, что этого не случилось. Сейчас по прошествии времени я смотрю на это совершенно другими глазами. Я очень рада, что у меня есть две серебряные олимпийские медали. Я считаю это большим достижением в свете последних событий и возможностей нашей сборной выигрывать Олимпийские игры, я понимаю, насколько это ценно сказала Гамова

В субботу, 17 октября, в американском Холиоке состоялась церемония включения Екатерины Гамовой в Международный зал славы волейбола (IVHF).