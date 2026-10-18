Москва18 окт Вести.Двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова поделилась в интервью ИС "Вести", что считает свою карьеру удачной и благодарит за это своих тренеров.

По ее словам, каждый наставник внес тот вклад, который привел ее к высоким достижениям.

Я считаю, что моя карьера достаточно удачная. Со всеми теми тренерами, которые были на моем пути, и теми выборами, которые я делала при тех или иных, скажем так, ответвлениях моей карьеры. Они всегда были сделаны очень правильно, это я уже понимаю сейчас по прошествии времени, поэтому я всегда говорю, что я благодарна каждому тренеру на моем пути, с которыми у меня сложились отношения - в основном со всеми, - или с которыми не сложились, но они все равно были моими рассказала Гамова

В субботу, 17 октября, в американском Холиоке состоялась церемония включения Екатерины Гамовой в Международный зал славы волейбола (IVHF).