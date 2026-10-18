Москва18 окт Вести.Двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных олимпийских медалей Екатерина Гамова является легендой волейбола. Об этом журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову сказал президент Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо.

В субботу, 17 октября, в американском Холиоке состоялась церемония включения Екатерины Гамовой в Международный зал славы волейбола (IVHF).

Она — легенда нашего спорта, и она заслуживает того, чтобы ее по достоинству оценили и признали легендой. Мы чрезвычайно рады решению Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов сказал Азеведо

Исполнительный директор Международного зала славы волейбола Джордж Малри также подчеркнул, что РФ играет важную роль в развитии данного вида спорта. Он напомнил, что в Зал славы в разные годы вошли российские и советские волейболисты.

Георгий Мондзолевский, Юрий Поярков, Иван Бугаенков, Юрий Чесноков. Россия играет чрезвычайно важную роль в развитии волейбола подчеркнул Малри

Ранее Екатерина Гамова в интервью ИС "Вести" рассказала, что намерена посвятить награду в Зале славы волейбола своей семье.