Москва18 окт Вести.Чемпионка мира и двукратный призер Олимпиад Екатерина Гамова в интервью ИС "Вести" рассказала об эмоциях от включения в Международный зал славы волейбола.

Это очень интересное ощущение. Я в первый раз приехала сюда. Безусловно, это порыв эмоций, это круто. Мне кажется, это жирная точка во всей моей карьере, которую я поставила. С профессиональным волейболом как спортсмен я простилась уже давно. А оказалось, что недавно, оказалось, что еще что-то будет заявила спортсменка

По ее словам, в детстве она не думала, что ее имя войдет в Зал славы волейбола.

Я не могу сказать, какой матч для меня важный или неважный, главный или не очень, потому что я ко всем матчам отношусь с большим уважением. В первую очередь потому, что за каждым матчем или чемпионатом всегда стоит большая работа и большая отдача. Причем не только физически, но и морально. Все было подчинено игре, это было и прошло, и это уже очень хорошие и добрые воспоминания. Когда была маленькой, я никогда не думала о том, чтобы играть на Олимпийских играх или выигрывать чемпионат мира. У меня были очень короткие желания и мечты - я хотела попасть в лучшую команду города, затем в "команду мастеров" в Челябинске. А после того, как я попала в молодежную сборную, я понимала, что передо мной открываются большие перспективы и возможности, к которым я могу стремиться отметила она

Ранее Екатерина Гамова рассказала, что намерена посвятить награду в Зале славы волейбола своей семье.

18 октября стало известно, что спортсменка вошла в Международный зал славы волейбола, церемония прошла в Холиоке (штат Массачусетс, США). Гамова стала первой представительницей России с 2021 года, включенной в Зал славы.