Волейболистка Гамова рассказала о курьезе во время поездки в США

Гамова рассказала о своем удивлении по приезде в США Волейболистка Гамова рассказала о курьезе во время поездки в США

Москва18 окт Вести.Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова в интервью ИС "Вести" рассказала о курьезе, который произошел во время ее прибытия в США.

Гамова прибыла в Соединенные штаты Америки для участия в церемонии включения в Международный зал славы волейбола (IVHF). Мероприятие состоялось в субботу, 17 октября, в городе Холиок штата Массачусетс.

Спортсменка рассказала, что в США она находится впервые. И больше всего по приезде ее удивила реакция сотрудника, который при пересечении границы задал ей вопрос о городе визита.

Когда я проходила границу, то меня таможенник спросил, куда я еду. И я ответила, что в Холиок. Но он меня не очень понял и стал "гуглить", где этот город находится. Чем удивил не только меня, но и встречающую сторону" поделилась спортсменка

По словам Гамовой, для нее поездка в Штаты является интересным приключением.

Это ну что-то интересное, можно сравнить с тем, как я первый раз приехала в Японию. Это совершенно не похоже на Европу, что-то совершенно на другом. Это интересно добавила она

Ранее спортсменка рассказала, что намерена посвятить награду в Зале славы волейбола своей семье.