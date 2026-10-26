Москва26 октВести.Определились соперницы сборной России по групповому этапу чемпионата мира по волейболу 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Жеребьевка турнира состоялась в понедельник, 25 октября. По ее итогам сборная России попала в группу F, где сыграет с командами Японии, Аргентины и Болгарии.
Чемпионат мира пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября 2027 года, матчи группы с участием сборной России примет американский город Омаха.
Сборная России квалифицировалась на чемпионат мира в начале октября благодаря высокой позиции в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), где россиянки занимают 11-е место.
Ранее летом FIVB объявила о снятии всех ограничений и допуске российских команд к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.