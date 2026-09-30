Российские волейболисты вернутся к международным турнирам в 2027 году

CEV разрешила сборным России участвовать в классическом и пляжном волейболе Российские волейболисты вернутся к международным турнирам в 2027 году

Москва30 сен Вести.Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить российские национальные сборные до участия в турнирах под своей эгидой, включая классический и пляжный волейбол. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Благодаря ранее принятому решению Международной федерации волейбола (FIVB), мужская и женская сборные России смогут выступить в Лиге наций 2027 года. Для интеграции российских команд число участников турнира будет увеличено с 18 до 19 коллективов.

Кроме того, конгресс CEV одобрил возвращение российских клубов в еврокубки начиная с сезона-2027/28, однако как минимум в первый год домашние матчи придется проводить за пределами России.