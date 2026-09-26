Журналист Балцержак: россияне будут играть в волейбольных еврокубках уже через г

Российские волейболисты будут играть в еврокубках через год Журналист Балцержак: россияне будут играть в волейбольных еврокубках уже через г

Москва26 сен Вести.Конгресс Европейской конфедерации волейбола (CEV) принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам с сезона-2027/28, сообщает спортивный журналист Якуб Балцержак, специализирующийся на волейбольных инсайдах.

В сезоне-2027/28 команды будут играть домашние матчи не в России. Эти встречи могут проходить в Белграде сообщил журналист

Международная федерация волейбола (FIVB) 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Такое решение было принято после того, как МОК отменил свои рекомендации об ограничениях для спортсменов из России.