Четыре футбольных клуба из РФ смогут выступить в еврокубках после снятия санкций

Россия может заявить четыре клуба в еврокубки сезона-2027/28 при допуске УЕФА Четыре футбольных клуба из РФ смогут выступить в еврокубках после снятия санкций

Москва11 сен Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций определил количество российских клубов, которые получили бы возможность принять участие в еврокубках следующего сезона в случае допуска. Об этом свидетельствуют данные на сайте УЕФА.

Отмечается, что при снятии ограничений с России ее представительство в турнирах составило бы четыре клуба. Речь идет о чемпионе страны, который начнет выступать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, победителе Кубка России (первый раунд квалификации Лиги Европы) и двух командах, занявших второе и третье места в РПЛ (второй квалификационный раунд Лиги конференций).

Речь пока идет только о возможном распределении мест. Окончательный вариант планируют представить до завершения сезона-2026/27.

Российские сборные и футбольные клубы из-за конфликта на Украине отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин сообщил, когда Россия сможет вернуться на международную арену.