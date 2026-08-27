Глава УЕФА Чеферин сказал, когда Россия сможет вернуться в европейский футбол Глава УЕФА Чеферин исключил скорое возвращение России в европейский футбол

Москва27 авг Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вернет взрослые футбольные команды из России на международные турниры до окончания украинского конфликта, заявил глава союза Александер Чеферин YouTube-каналу The Rest Is Football.

Функционер отметил, что УЕФА столкнулся одновременно с политическим и общественным давлением в том, что касается участия России в соревнованиях.

В то же время он признал, что считает ситуацию с отстранением молодых российских спортсменов от состязаний несправедливой.

Посмотрим, что будет с юниорами, но что касается взрослых - не думаю, что мы сможем что-либо сделать до завершения военного конфликта сказал Чеферин

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что его ведомство вместе с Российским футбольным союзом работают над возвращением отечественных футболистов на международные состязания.

В июле исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении спортсменов​​​ из РФ и восстановил права Олимпийского комитета России.

В то же время британские СМИ заявили, что футбольные организации в ближайшее время не собираются допускать россиян на соревнования.