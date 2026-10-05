Москва5 октВести.Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).
Россиянки квалифицировались на турнир благодаря высокой позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). По состоянию на 5 октября, сборная занимает 11-е место.
Как отметил президент ВФВ Станислав Шевченко, участие российской команды стало возможным после решения FIVB сохранить ее рейтинговые очки после отмены отстранения.
Допуск сборной России к чемпионату мира для нас прежде всего означает возвращение к полноценной спортивной конкуренции. Мы хотим думать только о спорте: о подготовке команды, уровне игры, соперниках и результате на площадкезаявил Шевченко
По его словам, чемпионат мира также станет для сборной проверкой перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде. Матчи примут Анахайм, Монреаль, Омаха, Орландо и Квебек. Всего в соревнованиях выступят 32 национальные команды.
FIVB объявила о допуске российских команд к Лиге наций в начале августа. В начале июля с российских волейболистов сняли ограничения и допустили к международным соревнованиям.