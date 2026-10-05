Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира 2027 года

Российские волейболистки отобрались на чемпионат мира 2027 года Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира 2027 года

Москва5 окт Вести.Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Россиянки квалифицировались на турнир благодаря высокой позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). По состоянию на 5 октября, сборная занимает 11-е место.

Как отметил президент ВФВ Станислав Шевченко, участие российской команды стало возможным после решения FIVB сохранить ее рейтинговые очки после отмены отстранения.

Допуск сборной России к чемпионату мира для нас прежде всего означает возвращение к полноценной спортивной конкуренции. Мы хотим думать только о спорте: о подготовке команды, уровне игры, соперниках и результате на площадке заявил Шевченко

По его словам, чемпионат мира также станет для сборной проверкой перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде. Матчи примут Анахайм, Монреаль, Омаха, Орландо и Квебек. Всего в соревнованиях выступят 32 национальные команды.

FIVB объявила о допуске российских команд к Лиге наций в начале августа. В начале июля с российских волейболистов сняли ограничения и допустили к международным соревнованиям.