Российские хоккеистки рассчитывают попасть на чемпионат в Чехии в 2027 году Женская юниорская сборная России по хоккею рассчитывает на ЧМ-2027 в Чехии

Москва31 окт Вести.Российские хоккеистки рассчитывают попасть на юниорский чемпионат мира по хоккею в 2027 году. Об этом ИС "Вести" заявила капитан женской юношеской сборной РФ по хоккею Варвара Бидзюра.

Мы пока лишь знаем, что чемпионат будет. Мы надеемся, что у нас будет возможность поехать туда и проявить себя сказала она

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских хоккеистов к международным турнирам было для спортсменов долгожданной новостью, отметил главный тренер юниорской сборной Александр Сырцов.

Мы восприняли ее очень позитивно. Тем более что для девчонок, и для нас, тренеров, это дополнительная мотивация для работы сказал он

Ассистент капитана женской сборной России по хоккею до 18 лет Милана Кочемаева также отметила, что самим хоккеисткам не терпится узнать, каков уровень игры у их соперниц.

Мы были рады узнать, что Россия вернется на международную арену. И очень хочется узнать, как мы можем сыграть за высокие места. Хочется поиграть с сильными соперниками сказала она

Спортивный арбитражный суд накануне обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям. Федерация с вердиктом не согласна, но заявила, что выполнит его. Это решение затрагивает и женский чемпионат мира для спортсменок до 18 лет, который пройдет с 8 по 16 января 2027 года в чешской Остраве.