Российские хоккеистки проведут сборы с командой из КНДР Женская юниорская сборная РФ проведет сборы с командой из КНДР

Москва31 окт Вести.Совместные сборы с хоккеистками КНДР будут отличным опытом для российских спортсменок. Об этом ИС "Вести" заявил главный тренер женской юниорской сборной РФ по хоккею Александр Сырцов.

Про уровень [хоккеисток КНДР] я не знаю, но это будет познавательно. С профессиональной точки зрения нам интересно посмотреть, насколько качественно мы подготовили команду, над чем нам предстоит поработать. В любом случае будем отталкиваться от уровня своей команды заявил он

Капитан женской юниорской сборной РФ по хоккею Варвара Бидзюра также отмечает, что для спортсменок международные сборы являются хорошим опытом.

Для нас это опыт, очень интересно потренироваться и сыграть с местными хоккеистками. В целом, каждая международная поездка для нас - это опыт сказала она

Учебно-тренировочные сборы в КНДР запланированы со 2 по 9 ноября. В рамках программы пройдут совместные тренировки и два товарищеских матча (4 и 6 ноября).