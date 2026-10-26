В "Роскино" рассказали о планах РФ и КНДР по совместному кинопроизводству "Роскино": РФ и КНДР обсуждают совместное кинопроизводство

Москва26 окт Вести.Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) обсуждают создание совместных кинопроектов.

Об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова.

Безусловно, мы нацелены развивать кинообмен с КНДР в разных направлениях. Обсуждается как возможность создания совместных проектов и взаимного участия кинематографистов в проектах наших стран, так и перспективы организации съемок российских фильмов в локациях Корейской Народно-Демократической Республики рассказала собеседница агентства

По словам Антоновой, диалог о совместных проектах и взаимном прокате национальных картин стартовал еще в октябре — в рамках Корейской кинонедели в Москве. Векторы дальнейшего сотрудничества обозначили позднее, во время поездки российской делегации в Пхеньян, где при содействии Минкультуры РФ проходит Российская кинонеделя.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что говорить о том, что российский кинематограф оторван от мирового, невозможно. По ее словам, в эпоху научно-технологического прогресса, искусственного интеллекта и цифровизации российские кинематографисты снимают фильмы, учитывая мировые тенденции, но при этом сохраняют традиционные ценности.

Кроме того, она рассказала, что западные кинокомпании продолжают легально участвовать в российском кинопрокате. Западные издатели получают прокатные удостоверения, и их кинокартины транслируются зрителям в российских кинотеатрах.