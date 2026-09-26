Москва26 сен Вести.Западные кинокомпании продолжают легально участвовать в российском кинопрокате. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам Любимовой, западные издатели получают прокатные удостоверения, и их кинокартины транслируются зрителям в российских кинотеатрах.

Если вы посмотрите на наш кинопрокат, вы увидите, что есть, в том числе и западные кинокомпании, которые, несмотря ни на что участвуют в российском кинопрокате абсолютно легально. Приходят представители-прокатчики этих кинокомпаний, получают прокатные удостоверения, эти картины можно посмотреть. Определенным образом, конечно. Это связано в том числе и с той законодательной базой, которая существует у нас