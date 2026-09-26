Москва26 сен Вести.Делегации 73 государств приехали на Международный форум объединенных культур. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Если говорить немножко о цифрах, чему мы рады со всем своим гостеприимством, привычным нам, то представители 73 стран [приехали]. Это форум действительно такой международный, нельзя его называть каким-то местечковым, угловатым, знаете, таким несовершенным, региональным, таким вот, каким-то провинциальным сказала она

Министр отметила, что в форуме участвовали представители крупнейших музеев, национальных театров и международных организаций.

Это 45 официальных делегаций, мои коллеги-министры, которые приехали, приезжали представители крупнейших музеев и представители театров национальных, самые разные наши направления были представлены лидерами в своей отрасли, семь международных организаций. Нам тоже это очень важно, чтобы не терять связи, не терять контакта и не терять в том числе повестки, что в нашем деле тоже необходимо сказала Любимова

Ранее на форуме обсуждалась концепция развития музеев в России до 2030 года. Генеральный директор Русского музея Алла Манилова называла этот документ стратегическим фундаментом дальнейшего развития музейной сферы.