Москва25 сен Вести.Участники Международного форума объединенных культур провели широкое обсуждение концепции развития музеев в России до 2030 года. Подробности информационной службе "Вести" рассказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Это стратегический документ, это фундамент всего дальнейшего развития. Он определяет направления, самые главные принципы развития музеев, приоритеты развития музеев. Ну, а дальше, после концепции будет дорожная карта, мероприятия, сроки, источники финансирования, то есть то, что и будет составлять сами шаги этого движения в развитии музея