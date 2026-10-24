В рамках Российской кинонедели в КНДР покажут шесть картин разных жанров

В КНДР стартует Российская кинонеделя В рамках Российской кинонедели в КНДР покажут шесть картин разных жанров

Москва24 окт Вести.Первая Российская кинонеделя пройдет в Пхеньяне с 24 по 28 октября 2026 года, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено 78-й годовщине установления дипломатических отношений между КНДР и Россией.

Северокорейским зрителям предстоит увидеть шесть современных российских картин: "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "В списках не значился" Сергея Коротаева, "Красавица" Антона Богданова, "Отец" Павла Иванова, "Северный полюс" Александра Котта и "Семь верст до рассвета" Александра Андреева.

Особое место в культурном диалоге [РФ и КНДР] занимает кинематограф. Предстоящие показы позволят познакомить корейскую аудиторию с достижениями современной российской киноиндустрии, способствуя сближению двух народов. Уверена, что представленные фильмы, отражающие важные для нас ценности - любовь к Родине, героизм и силу духа, найдут теплый отклик в сердцах зрителей отметила министр культуры России Ольга Любимова

Ранее в России впервые прошла Корейская кинонеделя, на которой были представлены семь картин из КНДР разных лет и жанров.