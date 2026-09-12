Журналист ИС "Вести" в составе делегации РФ получил аккредитацию в КНДР

Российская пресса первая в мире получила аккредитацию в КНДР Журналист ИС "Вести" в составе делегации РФ получил аккредитацию в КНДР

Москва12 сен Вести.Журналист информационной службы "Вести" Михаил Попов в составе российской делегации получил аккредитацию в Северной Корее. Кадры показали в документальном фильме "Русский с корейцем – братья навек".

В фильме демонстрируется, как главный редактор "Корейского радио" Андрей Шин сообщает Попову об успешном прохождении процедуры. По словам Шина, российские журналисты стали первыми в мире, получившими аккредитацию в КНДР.

Мы с Вами первая российская делегация, которая получила официальную аккредитацию от КНДР. Согласно требованиям, внутренним правилам необходимо носить вот такую повязку, ее носят все журналисты, с надписью "Пресса" сказал Шин

Ранее Шин сообщил, что подготовка визита делегации журналистов из России в КНДР заняла больше года из-за согласований.