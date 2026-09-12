Жительница КНДР Ли Хян Чхун: мы верим в победу России в украинском конфликте

Северокорейцы верят в победу России в украинском конфликте Жительница КНДР Ли Хян Чхун: мы верим в победу России в украинском конфликте

Москва12 сен Вести.Жители КНДР верят в победу России в украинском конфликте, заявила начальник отдела внешних связей ресторана "Окрю" в Северной Корее Ли Хян Чхун. Кадры показали в документальном фильме "Русский с корейцем – братья навек", сообщает ИС "Вести".

В фильме демонстрируется, как российскую делегацию журналистов встречают в ресторане "Окрю". В ходе трапезы Ли Хян Чхун также предложила тост за вечную дружбу между Северной Кореей и Россией.

Мы, и не только я, но и весь народ Кореи, твердо верим, что Россия обязательно победит в войне против Украины сказала Ли Хян Чхун

Ранее северокорейский гид Чве Сон Хе рассказала, что жители КНДР не могли сдержать слез, когда увидели кадры награждения сограждан, принявших участие в специальной военной операции.