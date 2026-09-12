Гид из КНДР о награждении сограждан-участников СВО: никто не мог сдержать слез

В КНДР рассказали об эмоциях во время награждения северокорейских участников СВО Гид из КНДР о награждении сограждан-участников СВО: никто не мог сдержать слез

Москва12 сен Вести.Жители КНДР не могли сдержать слез, когда увидели кадры награждения сограждан, принявших участие в специальной военной операции, рассказала северокорейский гид Чве Сон Хе. Кадры показали в в документальном фильме "Русский с корейцем – братья навек", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, председатель КНДР Ким Чен Ын на церемонии вручения не смог сдержать слез, и жители Северной Кореи, глядя на эти кадры, также начинали плакать.

Раньше мы этого не знали. Но когда наш уважаемый верховный руководитель встретился с участниками операции, и мы увидели фотографии, на которых наш уважаемый верховный руководитель, стоя перед ними, не мог сдержать слез, – тогда плакали и все мы. Мы плакали, понимая, что в такое тяжелое время мы… помогли России сказала Чве Сон Хе

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат, воюющих на стороне России в зоне спецоперации, не будут забыты.