Москва12 сен Вести.Журналист ИС "Вести" Михаил Попов показал квартиру, в которой живет семья Ке Бон Сана – профессора факультета электроники Политехнического университета имени Ким Чака из Северной Кореи. Кадры демонстрируются в документальном фильме "Русский с корейцем – братья навек".

Профессиональная мечта любого журналиста, приезжающего в Корею, заглянуть в гости домой к обычному человеку… Сегодня комитет радиовещания и телевидения КНДР организовал нам встречу с семьей простых тружеников… Заходим в подъезд, облицованный клинкерным кирпичом. Консьержа – нет, но есть лифтер… Хозяин квартиры с порога ведет нас в красный уголок. Под портретами вождей – фотография с лидером КНДР в окружении научной элиты страны сообщил Попов

Профессор рассказал, что в квартире, подаренной ему правительством КНДР, живет три поколения семьи, у каждого из членов которой есть отдельная комната.

В нашей семье пять человек – Мы с женой, наша дочь, зять и внук… Общая площадь этой квартиры составляет 230 квадратных метров. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын уделяет огромное внимание работе профессорско-преподавательского состава Пхеньянского политехнического университета имени Ким Чака, считая дело образования подрастающего поколения важнейшим государственным приоритетом. Он заботится о том, чтобы у нас, педагогов, не было никаких бытовых трудностей в жизни и работе. Поэтому нам была предоставлена эта великолепная квартира от государства совершенно бесплатно рассказал Ке Бон Сан

Ранее начальник отдела внешних связей ресторана "Окрю" в Северной Корее Ли Хян Чхун рассказала, что жители КНДР верят в победу России в украинском конфликте.