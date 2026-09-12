Профессор Ким Чак рассказал, как в КНДР празднуют первый день рождения ребенка

В Северной Корее рассказали, как празднуют первый день рождения ребенка Профессор Ким Чак рассказал, как в КНДР празднуют первый день рождения ребенка

Москва12 сен Вести.В Северной Корее есть традиция празднования первого дня рождения ребенка — в этот день собираются все близкие родственники со сторон обоих супругов, накрывается праздничный стол, а малышу дарят памятные подарки. Об этом в документальном фильме "Русский с корейцем – братья навек" рассказал Ке Бон Сан – профессор факультета электроники Политехнического университета имени Ким Чака, сообщает ИС "Вести".

Профессор рассказал, что у праздинка есть свое название – "Тольджанчхи".

В день этого праздника собирается вся семья, близкие родственники, братья и сестры — в общем, все родные со стороны обоих супругов. Мы накрываем праздничный стол, чтобы поздравить малыша с его первым годом, обязательно фотографируемся. Все вместе празднуем, поем песни. Чтобы благословить будущее ребенка, ему дарят памятные подарки Ке Бон Сан

Ранее журналист ИС "Вести" Михаил Попов показал квартиру, в которой живет семья Ке Бон Сана.