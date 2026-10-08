До конца 2026 года в России откроется представительство вуза КНДР Первое в России представительство вуза КНДР откроется до конца 2026 года

Москва8 окт Вести.Новосибирский государственный университет (НГУ) и Университет имени Ким Ир Сена достигли соглашения об открытии офиса северокорейского вуза на территории НГУ, который полноценно заработает до конца 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского госуниверситета.

Подписание соглашения состоялось в ходе визита делегации Новосибирского государственного университета во главе с ректором членом-корреспондентом РАН Дмитрием Пышным в Пхеньян. До конца 2026 года представительство университета [КНДР] будет полностью функционировать в НГУ уточнили в пресс-службе

В ближайшее время в НГУ ожидают приезда преподавателей Университета имени Ким Ир Сена для обучения корейскому языку российских студентов. Приоритетными направлениями станут студенческие обмены и научные стажировки для молодых ученых из КНДР в НГУ и институтах Сибирского отделения РАН. Совместные проекты будут реализованы в таких направлениях, как химия, физика, информационные технологии и новые материалы.