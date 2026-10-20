Россия и КНДР продолжат сотрудничать в образовательной сфере Минпросвещения РФ: Москва и Пхеньян продолжат сотрудничать в сфере образования

Москва20 окт Вести.Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов и министр образования КНДР Ли Ен Чхоль договорились продолжать сотрудничать в образовательной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что на недавней встрече представители двух стран обсудили изучение русского языка гражданами КНДР, а также обменялись опытом в сфере воспитания и искусственного интеллекта.

В Пхеньянском дворце съездов состоялась двусторонняя встреча с министром образования КНДР Ли Ен Чхолем, в ходе которой обсуждался ряд ключевых тем в сфере образования. следует из материала

Во время визита в республику Кравцов также посетил Второй Пхеньянский педагогический институт, где дал старт Центру открытого образования на русском языке, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что планируют всесторонне развивать сотрудничество с Москвой и добиться настоящей международной справедливости.