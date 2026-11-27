Козлов заявил об уважительном отношении к русскому языку в Северной Корее Министр Козлов: в Северной Корее с уважением относятся к русскому языку

Москва27 ноя Вести.В Северной Корее с уважением относятся к русскому языку, и многие специалисты проходят обучение в России. Об этом в интервью ИС "Вести" министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он ответил на вопрос журналиста о том, насколько важно продвигать русский язык в КНДР.

Знаете, я бы здесь термин "продвигать" не использовал, потому что корейские товарищи с уважением относятся к русскому языку. И многие коллеги наши, которые работают с нами по разным направлениям, учились в России и продолжают это делать по разным направлениям. Школа у нас в стране хорошая и геологическая, и по системе медицинского здравоохранения, и по ряду других направлений. И, конечно, язык им пригодится отметил Козлов

Министр также рассказал о знакомстве с корейскими студентами.

Мы встречались недавно со студентами, которые выиграли корейскую Олимпиаду. Это молодые, образованные люди, будущие дипломаты, будущие педагоги. Люди, с которыми можно общаться без переводчика. Это удобно, это понятно. Самое главное, они изучают не только язык, они изучают нашу культуру, наши отношения, уважение друг к другу и ту историю, которая нас объединяет эти десятилетия. И я уверен, что так будет и дальше добавил он

Россия и КНДР продолжают сотрудничать в образовательной сфере. В октябре 2026 года в Пхеньяне на базе Второго Пхеньянского педагогического института открылся Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.