Москва27 ноя Вести.России для развития экономических связей с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) необходимо расширять транспортные коммуникации. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Андрей Подъелышев.

По его словам, прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном реализуется уже больше года и является очень востребованным.

Если на начальном этапе этот рейс заполнялся очень слабо, то сейчас очень много желающих воспользоваться именно этим прямым рейсом. Но, кроме прямого сообщения между Москвой и Пхеньяном, есть также рейсы между Пхеньяном и Владивостоком, и надо сказать, что эти рейсы тоже очень загружены. Я надеюсь, что количество маршрутов между Россией и КНДР будет только увеличиваться, поскольку реально для того, чтобы развивать экономические связи, нам необходимо развивать и транспортные коммуникации отметил Подъелышев

С 25 по 27 ноября в Пхеньяне проходит 13-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. Сопредседателями выступают министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.