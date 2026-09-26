В Пхеньяне встретили нового посла России в КНДР Подъелышева

Новый посол РФ в КНДР прибыл в Пхеньян В Пхеньяне встретили нового посла России в КНДР Подъелышева

Москва26 сен Вести.Новый российский посол в КНДР Андрей Подъелышев прибыл в Пхеньян. Об этом сообщили в посольстве РФ в северокорейской столице.

Дипломата в аэропорту встретили представители МИД КНДР и сотрудники российской дипмиссии.

Двадцать шестого сентября в Пхеньян прямым рейсом из Москвы прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Андрей Подъелышев с супругой сообщается в официальном Telegram-канале посольства России

Подъелышев по прибытии посетил Монумент Освобождения, почтив память павших советских солдат.

Также дипломат отдал дань уважения бойцам Корейской народной армии (КНА), которые принимали участие в освобождении Курской области. Посол посетил экспозицию Мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

В завершение Подъелышев возложил цветы к барельефам прошлых российских послов в КНДР Андрея Карлова и Александра Мацегоры, которые сыграли важную роль в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.

Указ о назначении Подъелышева послом в КНДР был опубликован 28 июля на официальном портале правовой информации.