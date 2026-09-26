Москва26 сенВести.Новый российский посол в КНДР Андрей Подъелышев прибыл в Пхеньян. Об этом сообщили в посольстве РФ в северокорейской столице.
Дипломата в аэропорту встретили представители МИД КНДР и сотрудники российской дипмиссии.
Двадцать шестого сентября в Пхеньян прямым рейсом из Москвы прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Андрей Подъелышев с супругойсообщается в официальном Telegram-канале посольства России
Подъелышев по прибытии посетил Монумент Освобождения, почтив память павших советских солдат.
Также дипломат отдал дань уважения бойцам Корейской народной армии (КНА), которые принимали участие в освобождении Курской области. Посол посетил экспозицию Мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.
В завершение Подъелышев возложил цветы к барельефам прошлых российских послов в КНДР Андрея Карлова и Александра Мацегоры, которые сыграли важную роль в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.
Указ о назначении Подъелышева послом в КНДР был опубликован 28 июля на официальном портале правовой информации.