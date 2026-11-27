Москва27 ноя Вести.Россия готова помочь использовать свои возможности и компетенции для системы здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В Пхеньяне на 13-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР обсуждали ход реализации совместных проектов РФ и Северной Кореи. В частности, сейчас идет строительство больницы в городе Вонсан, сдать которую планируют до конца следующего года.

Мы строим вместе больницу Дружбы России и Кореи. Конечно, мы сделаем все для того, чтобы наши возможности, наши компетенции могли быть использованы для системы здравоохранения Корейской Народно-Демократической Республики – и в проектировании, и в других направлениях, если в этом возникнет необходимость сообщил Козлов

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов возглавляет российскую часть межправительственной комиссии. Со стороны КНДР комиссию возглавляет министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.