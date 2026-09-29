Россия и КНДР подписали соглашение о взаимном признании образования и степеней

Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования Россия и КНДР подписали соглашение о взаимном признании образования и степеней

Москва29 сен Вести.Россия и КНДР подписали соглашение о взаимном признании образования, а также квалификаций и ученых степеней. Как пишет ТАСС, церемония подписания прошла в Пхеньяне во время второго Форума ректоров российских и корейских университетов.

Документ был подписан замминистра науки и высшего образования России Константином Могилевским и замминистра образования КНДР Ли Чханом Сиком.

Документ не только обеспечит развитие мобильности, но и укрепит прямые связи между вузами сказал Могилевский

Как следует с его слов, запуск совместных образовательных и научных проектов упростит отсутствие дополнительных препятствий, также ожидается рост числа "обменов преподавателями и молодыми исследователями".

По его данным, в прошлом учебном году в РФ учились свыше 240 граждан КНДР.

В августе 2025 года тогдашний чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщал, что Россия и КНДР будут совместно делать учебники для корейских студентов и школьников.