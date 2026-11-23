В Пхеньяне 25-27 ноября пройдет заседание межправкомиссии России и КНДР

В Пхеньяне состоится 13-е заседание межправкомиссии России и КНДР В Пхеньяне 25-27 ноября пройдет заседание межправкомиссии России и КНДР

Москва23 ноя Вести.Тринадцатое заседание межправительственной комиссии России и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Пхеньяне с 25 по 27 ноября. Об этом РИА Новости сообщили в Минприроды РФ.

Основное пленарное заседание запланировано на 27 ноября. В предшествующие два дня стороны проведут экспертные консультации и переговоры по отдельным направлениям сотрудничества.

Российскую часть межправительственной комиссии возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Со стороны КНДР комиссию возглавляет министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.