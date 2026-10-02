МИД РФ: сроков визита Ким Чен Ына в РФ нет, идёт согласование по дипканалам

В МИД заявили о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию МИД РФ: сроков визита Ким Чен Ына в РФ нет, идёт согласование по дипканалам

Москва2 окт Вести.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын имеет действующее приглашение в Россию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Это приглашение было передано уже давно, оно у него имеется. Пока сроков конкретных нет заявил Руденко журналистам.

Он пояснил, что сроки визита пока согласовываются по дипломатическим каналам. Работа в этом направлении не прекращалась.

Мы и не переставали этого делать подчеркнул дипломат.

Андрей Руденко также прокомментировал ситуацию на границе КНДР и Южной Кореи. Он отметил, что она стабильная, несмотря на звучащие с южнокорейской стороны угрозы.

Пока ситуация стабильная, несмотря на инцидент, произошедший, несмотря на звучащие в первую очередь из Южной Кореи определенные угрозы. Мы надеемся, что так останется и дальше сказал Руденко журналистам.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР вывел дружественные российско-корейские отношения на новый уровень.