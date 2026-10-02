Москва2 октВести.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын имеет действующее приглашение в Россию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Это приглашение было передано уже давно, оно у него имеется. Пока сроков конкретных нетзаявил Руденко журналистам.
Он пояснил, что сроки визита пока согласовываются по дипломатическим каналам. Работа в этом направлении не прекращалась.
Мы и не переставали этого делатьподчеркнул дипломат.
Андрей Руденко также прокомментировал ситуацию на границе КНДР и Южной Кореи. Он отметил, что она стабильная, несмотря на звучащие с южнокорейской стороны угрозы.
Пока ситуация стабильная, несмотря на инцидент, произошедший, несмотря на звучащие в первую очередь из Южной Кореи определенные угрозы. Мы надеемся, что так останется и дальшесказал Руденко журналистам.
Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР вывел дружественные российско-корейские отношения на новый уровень.