Москва23 окт Вести.Открывшийся автомобильный погранпереход с КНДР позволит увеличить турпоток и расширить сотрудничество между странами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.

Первый автомобильный погранпереход с Корейской Народно-Демократической Республикой – это возможность опять же увеличения туристов, потому что у нас был открыт Владивосток – Раджин, поезд пассажирский, более пяти тысяч туристов уже побывало в КНДР… У нас 1 200 детей побывало в детском лагере "Сондовон", и корейские дети отдохнули у нас. Это большие культурные программы, которыми всегда мы обмениваемся с нашими соседями. Это спортивная программа "Дети Азии", "Дети Приморья", куда приезжают корейские ребята заявил Кожемяко

Он отметил, что сотрудничество между странами в сфере туризма будет только расширяться.

Это сотрудничество будет налажено гораздо в более широком масштабе. То есть, это и студенты, которые учатся у нас, и в федеральном университете, и в колледжах. Поэтому наконец-то тот путь, который позволяет оперативно через автомобильное сообщение быть рядом с нашим важным и нужным союзником, Корейской Народно-Демократической Республикой сказал Кожемяко

Движение по автомобильному мосту, названному в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, на границе двух стран было открыто 7 сентября 2026 года.