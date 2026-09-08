АТОР: проезд по мосту в КНДР будет доступен только в составе туристических групп

В АТОР рассказали, как туристы смогут проехать по мосту между РФ и КНДР АТОР: проезд по мосту в КНДР будет доступен только в составе туристических групп

Москва8 сен Вести.Проезд по мосту Якова Новиченко, соединяющему Россию и КНДР, будет доступен исключительно для участников организованных туристических групп. Об этом РБК сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В публикации подчеркивается, что в КНДР не существует понятия "самостоятельный туризм".

Любая поездка возможна только через аккредитованное турагентство в составе организованной группы либо по индивидуальному туру, но жестко в сопровождении местных государственных гидов говорится в сообщении

В АТОР уточнили, что законодательство КНДР запрещает иностранцам передвигаться на личных автомобилях. Поэтому развитие туризма для жителей Дальнего Востока будет сфокусировано на наиболее доступном регионе - Расоне.

Там планируются экскурсии на производства, к природным достопримечательностям и в "Зону трех границ". Запуск автобусных маршрутов в удаленные Пхеньян и на курорт Вонсан-Кальма не рассматривается.

При этом стороны планируют до 2026 года запустить организованный автобусный рейс между Владивостоком и Расоном.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.