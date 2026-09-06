Никитин: россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях

Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных машинах Никитин: россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях

Москва6 сен Вести.Министерство транспорта РФ согласовывает с властями Китайской Народной Республики (КНР) проект двустороннего соглашения о возможности пересечении границы физическими лицами на личных автомобилях. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС.

Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до 8 мест через ключевые пункты пропуска уточнил министр

Как отметил Никитин, планируется, что разрешение будет касаться пунктов пропуска "Забайкальск", "Староцурухайтуйский", "Пограничный", "Краскино", "Кани-Курган".

Ранее глава Минтранса РФ сообщал, что Россия готова рассматривать увеличение частоты полетов в Индию и ждет запуска рейсов авиакомпании Air India.