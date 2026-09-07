Экономист Бархота: мост между РФ и КНДР сможет приносить до 10 млрд рублей

Экономист оценил доход от автомобильного моста с КНДР Экономист Бархота: мост между РФ и КНДР сможет приносить до 10 млрд рублей

Москва7 сен Вести.Автомобильный мост между Россией и КНДР может заметно увеличить товарооборот и, вероятно, способен приносить российскому бюджету до 10 млрд рублей в год. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал экономист Андрей Бархота.

По его словам, автосообщение позволит быстрее перевозить небольшие партии грузов и не зависеть от жесткого расписания железнодорожных перевозок.

Появление дорожного моста способно увеличить товарооборот и может принести доходы в бюджет. Я думаю, что их можно оценить вполне до 10 миллиардов рублей в год считает Бархота

Эксперт отметил, что новый маршрут также создаст возможности для расширения экспорта российских товаров и сырья в КНДР, а также импорта северокорейской продукции.

Ранее на границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную. Движение по нему по видеосвязи запустили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.