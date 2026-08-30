Эксперт: благодаря РФ значение ЮКЖД увеличится в сотни раз Эксперт: с возобновлением сообщения с РФ значение ЮКЖД вырастет в сотни раз

Москва30 авг Вести.В экономике Армении Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД) играет "небольшую" роль. Ситуация кардинально изменится, если удастся "восстановить потенциал" железной дороги.

Такое мнение высказал ИС "Вести" руководитель исследовательской компании Tvyal.com Агасси Тавадьян.

По его словам, в современных реалиях ЮКЖД обеспечивает дорожное сообщение Еревана и Тбилиси. Армянские власти ищут варианты, позволяющие связать железнодорожную сеть с внешними направлениями. Как государству-члену Евразийского экономического союза (ЕАЭС) развитие в этом направлении открывает большие возможности для Армении.

В РФ слово "железная дорога" ассоциируется с тем, что обеспечивает всю экономику. Для Армении это не так, потому что армянская железная дорога - это, можно сказать, всего одна ветка, которая связывает Грузию и Армению. Она характеризует лишь малую часть экономики страны. Нет такого масштаба, как в Российской Федерации, где железная дорога - это европейский стандарт, [который] обеспечивает практически всю экономику. Из-за того, что железнодорожная связь между Грузией и Россией оборвана, прервано и сообщение между Арменией и Россией. Армения является членом ЕАЭС, и для нее железная дорога имеет большой потенциал. Если сообщение с Российской Федерацией возобновится, важность ЮКЖД для Армении вырастет в несколько сот раз сказал Тавадьян

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