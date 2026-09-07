Главы правительств РФ и КНДР открыли автомобильный мост на границе двух стран

На границе России и КНДР открыли движение по автомобильному мосту Главы правительств РФ и КНДР открыли автомобильный мост на границе двух стран

Москва7 сен Вести.Глава правительства России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран.

В режиме видеоконференции они дали старт запуску движения по автомобильному мосту, названному в честь офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Старт строительным работам в апреле 2025 года дали Мишустин и Пак Тхэ Сон.

По мосту Дружбы проложен железнодорожный маршрут, однако его было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение по двум полосам.

Протяженность мостового перехода составляет почти пять километров, непосредственно моста - около одного километра.

Отмечается, что предприниматели смогут существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что поможет расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан, в нем предусмотрены десять полос движения.

По данным пресс-службы правительства РФ, после выхода на полную мощность пункт пропуска смогут пересекать 300 транспортных средств и более 2,3 тысячи человек в сутки, с возможностью увеличения показателей.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков сообщила, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), особенно ее столица Пхеньян, переживает период активного роста.