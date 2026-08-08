Хуснуллин сообщил о значительном улучшении ситуации на трассе "Новороссия" Хуснуллин: движение по трассе "Новороссия" в целом восстановлено

Москва8 авг Вести.Ситуация на трассе "Новороссия" значительно улучшилась, движение в целом восстановлено. Такое заявление в интервью ТАСС сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, были проблемы на этой трассе, но "положение переломили". Вице-премьер уточнил, что по трассе ежедневно проезжают около семи тысяч автомобилей, почти три тысячи из них – грузовики. Хуснуллин отметил, что любые потери на маршруте являются серьезной проблемой, особенно когда гибнут люди. Как сказал Хуснуллин, ведь "иногда бьют и по гражданским автомобилям".

Но в целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось сообщил Хуснуллин

Вице-премьер добавил, что ежедневно получает доклады о сбитых беспилотниках и случаях поражения автомобильной техники, преимущественно бензовозов.

20 июля глава Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину, что трасса Р-280 "Новороссия", обеспечивающая сообщение с Крымом, полностью находится под контролем России.

Трасса Р-280 "Новороссия" протяженностью более 630 км проходит от Симферополя до Ростова-на-Дону через Крым, Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и Ростовскую область.