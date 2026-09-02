Москва2 сенВести.Канатную дорогу из России в Китай планируют открыть в мае 2027 года. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, уникальные проект соединит два города - российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.
Сама дорога готова практически. В сентябре будут установлены кабины, они тоже изготовлены. И, соответственно, после этого примерно 1200 часов, по требованиям технодзора, займет пусконаладкаотметил глава региона
Протяженность маршрута составляет 976 метров. Воздушный мост позволит попасть в Китай всего за несколько минут, его пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. Планируется, что международная канатная дорога дополнит автомобильный мост и паромное сообщение между двумя странами.