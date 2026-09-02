Канатную дорогу из Благовещенска в Китай планируют открыть в 2027 году

Орлов: строительство канатной дороги между Россией и Китаем почти завершили Канатную дорогу из Благовещенска в Китай планируют открыть в 2027 году

Москва2 сен Вести.Канатную дорогу из России в Китай планируют открыть в мае 2027 года. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, уникальные проект соединит два города - российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Сама дорога готова практически. В сентябре будут установлены кабины, они тоже изготовлены. И, соответственно, после этого примерно 1200 часов, по требованиям технодзора, займет пусконаладка отметил глава региона

Протяженность маршрута составляет 976 метров. Воздушный мост позволит попасть в Китай всего за несколько минут, его пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. Планируется, что международная канатная дорога дополнит автомобильный мост и паромное сообщение между двумя странами.