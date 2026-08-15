Москва15 авг Вести.Достоверность сведений, связанных с завершением строительства дороги через Ваханский коридор (узкий участок афганской территории) подтвердилась.

Технически "практически все" готово к открытию маршрута, заявил ИС "Вести" продюсер, путешественник Андрей Ефимов.

Вскоре местность станет "единственным сухопутным путем, соединяющим Афганистан с Китаем". По словам продюсера, в рамках создания фильма, рассказывающем о строительстве новой дороги, удалось узнать отношение местных жителей к ней.

Проехали до самого конца [Ваханского коридора] и убедились, что дорога действительно достроена до самой границы. Более того, с китайской стороны она тоже построена, и там уже, наверное, сделан пограничный пункт. То есть технически практически все готово для открытия коридора. Мы общались с местными [жителями], чтобы понять, как они относятся к проекту. Подавляющее большинство сказало, что они очень сильно ждут эту дорогу, причем уже не первым поколением. Они понимают ее значимость, знают, что она им нужна и улучшит их жизнь сказал Ефимов

Ранее министр иностранных дел КНР заявлял о поддержке скорейшего возобновления совместного патрулирования в Ваханском коридоре.