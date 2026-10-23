Кожемяко уверен, что СМП станет еще более привлекателен для других стран

Кожемяко: СМП с каждым годом будет все привлекательнее для партнеров из АТР Кожемяко уверен, что СМП станет еще более привлекателен для других стран

Москва23 окт Вести.Северный морской путь с каждым годом будет все более привлекательным для партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.

Вице-премьер рассказал, как сейчас развивается инфраструктура.

Вы знаете, и Росатом в этом направлении напряженно работает и формирует целый ряд, скажем, таких условий для того, чтобы можно было перегружать контейнерные перевозки, и через Северный морской путь проводить. И несколько таких проводок уже было, и они довольно успешные, в том числе и иностранные суда. Второе — это прослеживание по всему арктическому движению, создание портовых определенных условий для обеспечения навигации. То есть безопасности навигации. Эта работа идет заявил Кожемяко

Он напомнил, что сейчас строится атомный ледокол, аналогов которому в мире нет, а также развиваются морские торговые порты.

Строится атомный ледокол "Лидер", аналогов которого тоже нет в мире, в Приморском крае, поэтому это большой такой вопрос для сопровождения этих караванов. Ну и наши порты развиваются, развивается Владивостокский морской торговый порт, развивается порт Первомайский, развивается порт Суходол, порт Восточный. То есть это те лидеры, которые на сегодняшний день показывают прекрасные результаты и в грузообороте, и в тех новых решениях технологичных, которые позволяют увеличивать оборот груза, делать его более безопасным добавил Кожемяко

Вице-премьер также отметил, что работа продолжится еще более интенсивно.

Такая работа, я думаю, сейчас еще более интенсивно продолжится, и Северный морской путь — это то направление, которое с каждым годом все больше и больше будет привлекательно для партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона подытожил Кожемяко

Ранее чиновник назвал главные показатели развития Дальнего Востока.