Москва23 октВести.Северный морской путь с каждым годом будет все более привлекательным для партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.
Вице-премьер рассказал, как сейчас развивается инфраструктура.
Вы знаете, и Росатом в этом направлении напряженно работает и формирует целый ряд, скажем, таких условий для того, чтобы можно было перегружать контейнерные перевозки, и через Северный морской путь проводить. И несколько таких проводок уже было, и они довольно успешные, в том числе и иностранные суда. Второе — это прослеживание по всему арктическому движению, создание портовых определенных условий для обеспечения навигации. То есть безопасности навигации. Эта работа идетзаявил Кожемяко
Он напомнил, что сейчас строится атомный ледокол, аналогов которому в мире нет, а также развиваются морские торговые порты.
Строится атомный ледокол "Лидер", аналогов которого тоже нет в мире, в Приморском крае, поэтому это большой такой вопрос для сопровождения этих караванов. Ну и наши порты развиваются, развивается Владивостокский морской торговый порт, развивается порт Первомайский, развивается порт Суходол, порт Восточный. То есть это те лидеры, которые на сегодняшний день показывают прекрасные результаты и в грузообороте, и в тех новых решениях технологичных, которые позволяют увеличивать оборот груза, делать его более безопаснымдобавил Кожемяко
Вице-премьер также отметил, что работа продолжится еще более интенсивно.
Такая работа, я думаю, сейчас еще более интенсивно продолжится, и Северный морской путь — это то направление, которое с каждым годом все больше и больше будет привлекательно для партнеров из Азиатско-Тихоокеанского регионаподытожил Кожемяко
Ранее чиновник назвал главные показатели развития Дальнего Востока.