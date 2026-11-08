Кожемяко сообщил о росте нефте- и газохимической отраслей на Дальнем Востоке Кожемяко: на Дальнем Востоке бурно развиваются нефте- и газохимическая отрасли

Москва8 ноя Вести.Каждый субъект на Дальнем Востоке и в Арктике активно развивается, особые успехи отмечаются в нефте- и газохимических отраслях. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко.

Он также отметил активное развитие предприятий в сфере недропользования.

В экономике региона Дальнего Востока нефтехимический комплекс, газохимический комплекс, где произошло бурное развитие, дало толчок развитию Амурской области. Это недропользование и в Забайкальском крае, и на Чукотке, Камчатка разворачивается в этом отношении довольно прекрасно. Строятся большие проекты в Хабаровском крае, именно развитие портов для перегрузки угля. Якутия сама по себе – это житница всего того, что скрывается в недрах рассказал Кожемяко

Также вице-премьер указал на совершенствование портовой инфраструктуры в регионах Дальнего Востока.

Идет работа по развитию Корсаковского порта, на последнем заседании правительства было выделено дополнительно 600 миллионов на развитие порта. В районе Поронайска делается большой перегрузочный терминал. Поэтому, наверное, все субъекты Дальнего Востока… получают свое развитие, потому что это единое целое нашей страны – Северный морской путь добавил он

Ранее Кожемяко сообщил, что отток населения с Дальнего Востока существенно замедлился, отметив положительные демографические показатели на Сахалине.