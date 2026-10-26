Кожемяко: отток населения с Дальнего Востока замедлился Кожемяко заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока

Москва26 окт Вести.Отток населения с Дальнего Востока существенно замедлился. Об этом заявил вице-премьер России, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко в интервью KP.RU.

По его словам, после распада СССР отток населения на Дальнем Востоке достигал 30-40%, этому способствовали отмена северных льгот и повышенных зарплат, прекращение распределения выпускников вузов и сокращение масштабных строек. По заявлению Кожемяко, особенно заметно сокращалось население Камчатки, Чукотки и Магаданской области.

Сейчас этот отток существенно замедлился сказал он

Кожемяко отметил положительные демографические показатели в Якутии и на Сахалине.

Он добавил, что на Дальнем Востоке и в Арктике за последние 13-15 лет открыли более 1,4 тыс. предприятий, создавших около 200 тыс. рабочих мест.

Ранее Кожемяко в интервью информационной службе "Вести" заявил, что продвижение инициатив, направленных на развитие Дальнего Востока, требует работы как непосредственно в регионе, так и на федеральном уровне в Москве.